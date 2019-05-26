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أخبار العالم

ترامب غير منزعج .. كوريا الشمالية تطلق صواريخ قادرة على حمل رءوس نووية

الأحد 26/مايو/2019 - 02:19 ص
ترامب
ترامب
أحمد سيف الدين
علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، على إطلاق كوريا الشمالية عددا من الصواريخ التي وصفها بالصغيرة، قائلا إنه لم ينزعج من تلك التجارب على الإطلاق.

وأوضح ترامب وفقا لما نشره على حسابه الرسمي علي تويتر، أنه "واثق من أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، سوف يفي بوعوده التي قطعها للولايات المتحدة".

قال ترامب إن كوريا الشمالية أطلقت بعض الأسلحة الصغيرة التي أزعجت أعضاء من إدارتي، لكنني لدي ثقة في أن الرئيس كيم سوف يفي بوعده لي.

جدير بالذكر أن كوريا الشمالية أجرت بعض التجارب الصاروخية التي تحمل رءوسا نووية.

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