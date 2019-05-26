شباب أفريقيا في إفطار جماعي على ضفاف النيل



استضافت وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ، الشباب الافريقي المشارك في فعاليات مهرجان يوم افريقيا في افطار جماعي علي ضفاف نهر النيل



وذلك بمناسبة الاحتفال بذكري يوم افريقيا ال٥٦ لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الافريقي حاليًا).



شارك في الافطار الجماعي شباب من دول غينيا كوناكري، المملكة المغربية، الجزائر، غانا، اوغندا، مدغشقر، موريتانيا، زيمبابوي، ، كينيا، الكونغو الديمقراطية، الكاميرون، كوت ديڤوار، الصومال، ارتيريا، الجابون، بنين، نيجيريا، تنزانيا، جنوب السودان، بالاضافة الي مصر.