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رياضة

تايم سبورت .. تعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

الأحد 26/مايو/2019 - 06:31 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
ريهام بكير
يدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اختبارا هو الأصعب هذا الموسم، عندما يلتقي فريق نهضة بركان المغربي اليوم الأحد في إياب الدور النهائي من البطولة الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الزمالك ونهضة بركان في الذهاب انتهت بهدف نظيف للفريق المغربي ، ويسعى ابناء ميت عقبة في تخطي لقاء السهل الممتنع وتعويض الهدف والتفوق عليه لخطف كأس الكونفدرالية متسلحا بالجماهير في ستاد برج العرب.

وفي مفاجأة لعشاق الساحرة المستديرة خاصة جماهير الزمالك ستنقل قناة تايم سبورت ، المباراة ، عبر البث الأرضي وتردد القناة عبر النايل سات هو 11449 أفقي، بمعادل ترميز 27500، أما البث الأرضي سيكون عبر UHF 32.

وستذاع أيضا المباراة عبر قناة bein SPORTS HD1 بتعليق كل من علي محمد علي، وجواد بده.
وbeIN SPORTS HD 3 FR
Arena Sport 3 HD Cro
Fox Sports Eredivisie 4

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