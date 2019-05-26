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رياضة

نهائي الكونفدرالية .. موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

الأحد 26/مايو/2019 - 04:07 ص
الزمالك ونهضة بركان
الزمالك ونهضة بركان
ريهام بكير
يدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اختبارا هو الأصعب هذا الموسم، عندما يلتقي فريق نهضة بركان المغربي اليوم الأحد في إياب الدور النهائي من البطولة الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الزمالك ونهضة بركان في الذهاب انتهت بهدف نظيف للفريق المغربي ، ويسعى أبناء ميت عقبة في تخطي لقاء السهل الممتنع وتعويض الهدف والتفوق عليه لخطف كأس الكونفدرالية متسلحا بالجماهير في استاد برج العرب.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء  بحضور جماهيري في استاد برج العرب.

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