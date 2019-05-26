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طلقت كل الرجال.. سيدة أعمال تتزوج على طريقتها الخاصة

الأحد 26/مايو/2019 - 06:03 ص
طلقت كل الرجال..
طلقت كل الرجال.. سيدة أعمال تتزوج على طريقتها الخاصة
محمد علي
اختارت سيدة الأعمال البرازيلية جوسارا دوترا كوتو، 38 سنة، إقامة أغرب حفل زفاف في بلادها، من خلال إعلانها الزواج من لا أحد، فقط نفسها، بحسب ما ذكرت صحيفة داريو بيرنامبوكو البرازيلية.

وتتزوج جوسارا محققة حلم دخولها الكنيسة وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض، مقررة الزواج من نفسها، لتحتفل بـما أسمته بـ"حب الذات".

والزواج الذي تقوم به جوسارا في مدينة بيلو هوريزونتي شرق البرازيل، لا يوجد به نص قانوني، ولا اي طقوس .

ويحدث الزواج لأول مرة في البرازيل، وفي هذا، قالت جوسارا دوترا كوتو: "يحلم الكثير من الناس بالزواج، وارتداء ثوب الزفاف، و"زواج النفس" يوفر مثل هذه الفرصة، والمرأة في هذه الحالة لا تحتاج إلى شريك. ويعد حب الذات الحب الأكثر إخلاصا".

وعلى الرغم من أن البرازيل لا تسجل رسميا مثل هذه الزيجات، إلا أن كوتو تخطط أن ترافقها ابنتها البالغة من العمر 21 عاما وهي بالثوب الأبيض.

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