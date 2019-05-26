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فن

هبة مجدي بالقفطان عبر إنستجرام

الأحد 26/مايو/2019 - 10:02 ص
صدى البلد
شيري نبيل
شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها بنشر صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت هبة على الصورة: "ليالي رمضان بالقفطان أيه رأيكم".

تفاعل الجمهور مع الصور معجبين بالشكل الذي ظهرت به.

وتجسد هبة في مسلسل "طلقة حظ" أمام النجم مصطفى خاطر، شخصية "أسماء" وهي شقيقة مصطفى، وتنفصل عن زوجها وتعود إلى بيت العائلة، حيث إن زواجها- ضمن أحداث المسلسل- يعرضها للمشكلات.

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة أيتن عامر، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا، ويعد العمل ثالث مسلسلات شركة سينرجى التى انطلق تصويرها للعرض فى رمضان المقبل بعد "كلبش 3" للنجم أمير كرارة، و"قمر هادى" للنجم هانى سلامة.
هبة مجدي بالقفطان عبر إنستجرام

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