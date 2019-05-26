اليوم الـ21 من شهر رمضان 2019 .. موعد أذان المغرب

طلَّ علينا اليوم الأحد، الواحد والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجريًّا.



وينشر موقع "صدى البلد"، مواقيت الصلاة لليوم الواحد والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجرية -2019م.



وحددت الإمساكية توقيت الفجر ٣:١٤ ص .. الشروق ٤:٥٦ ص .. الظهر ١١:٥٢ ص .. العصر ٣:٢٩ م .. المغرب ٦:٤٨م.. العشاء ٨:١٩ م.