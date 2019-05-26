اطمأن على مستوى الأسئلة.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان امتحانات كلية التربية

تفقد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الثاني بزيارة كلية التربية وتفقد اللجان بأقسامها المختلفة، يرافقه الدكتور عبد الرحمن قرمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال الدهشان، عميد الكلية.



وبحسب بيان، تفقد مبارك اللجان واطمأن على الطلاب ومستوى الامتحانات، مؤكدًا تطبيق جميع الضوابط والقواعد المتعارف عليها، وتوفير الجو الملائم للطلاب، كما تفقد اللجان الخاصة للاطمئنان على الطلاب، والتأكيد على تواجد المراقبين وأعضاء هيئة التدريس وأعمال الكنترول.



كما رافق رئيس الجامعة في جولته الدكتورة فتيحة بطيخ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي شرف، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والمحاسب جلال عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس الجامعة.