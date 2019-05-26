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محافظات

وفد إسباني يزور منطقة أثار تل العمارنة بالمنيا

الأحد 26/مايو/2019 - 12:25 م
وفد أسباني يزور منطقة
وفد أسباني يزور منطقة اثار تل العمارنة بالمنيا
أيمن رياض
قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت وفدًا سياحيًا إسبانيًا قادما لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وأكد المحافظ أهمية القطاع السياحي في مصر، مُشيرًا إلى تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

كما وجه المحافظ مدير إدارة السياحة بتوفير كل سبل الراحة والأمان للزائرين وتقديم جميع التيسيرات لهم خلال إقامتهم بالمحافظة لترك أثر جيد في نفوس الزائرين.

من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة، إن برنامج الزيارة سيستمر لمدة يومين، حيث سيزور الوفد منطقة آثار تل العمارنة على متن الباخرة نايل كويست.

وفد إسباني يزور منطقة أثار تل العمارنة بالمنيا
وفد إسباني يزور منطقة أثار تل العمارنة بالمنيا
وفد إسباني يزور منطقة أثار تل العمارنة بالمنيا

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