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تعليم

امتحانات أولى ثانوي.. طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية يبدأون الرياضيات

الأحد 26/مايو/2019 - 01:33 م
طلاب المدارس الخاصة
طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية يبدأون الرياضيات
ياسمين بدوي
بدأ منذ قليل، طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية أداء امتحان مادة الرياضيات في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.

حيث يستمر زمن الامتحان من الواحدة ظهرا، حتى الثالثة والنصف عصرا.

وأعلن المسئولون عن منظومة امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية أن إجمالى عدد طلاب المدارس الحكومية الذين أدوا اليوم، الأربعاء، امتحان مادة الرياضيات إلكترونيا فى الفترة الصباحية، وصل إلى 380 ألف طالب وطالبة.

وأوضح المسئولون أن سيستم امتحانات أولى ثانوي يعمل بكفاءة منذ صباح اليوم، ولم يتم رصد شكاوى من سقوطه بشكل ملحوظ على مدار فترة الامتحان.

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