الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

تذاع مباراة الزمالك المصري ونظيره نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على قناة تايم سبورت الأرضية، فى تمام العاشرة مساء الأحد على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية.



ولإستقبال قناة "تايم سبورت" الأرضية يتم من خلال التردد الأرضي UHF 32، وتشغيل بث القناة بشكل مباشر من خلال التليفزيون بدلا من الريسيفر.



مباراة الذهاب انتهت بتقدم فريق نهضة بركان المغربي بهدف للمهاجم لابا كوجو فى الدقيقة 94، فى شباك الزمالك، خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب البلدى ببركان، ويحتاج الزمالك للفوز بهدفين نظيفين على الأقل لضمان حسم لقب بطولة الكونفدرالية.



ومن المقرر أن تنقل قناة تايم سبورت جميع مباريات بطولة الأمم الأفريقية حصريا علي التردد الأرضي بداية من 21 يونيو، مما يتيح للمصريين مشاهدة المباريات مجانا ودون الاشتراط الاشتراك فى القنوات القطرية المشفرة bein sports .

