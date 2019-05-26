ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

الأحد 26/مايو/2019 - 01:39 م
شعار قناة bein sports
شعار قناة bein sports
عمرو الحلواني
تذاع مباراة الزمالك المصري ونظيره نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على قناة تايم سبورت الأرضية، فى تمام العاشرة مساء الأحد على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية.

ولإستقبال قناة "تايم سبورت" الأرضية يتم من خلال التردد الأرضي UHF 32، وتشغيل بث القناة بشكل مباشر من خلال التليفزيون بدلا من الريسيفر.

مباراة الذهاب انتهت بتقدم فريق نهضة بركان المغربي بهدف للمهاجم لابا كوجو فى الدقيقة 94، فى شباك الزمالك، خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب البلدى ببركان، ويحتاج الزمالك للفوز بهدفين نظيفين على الأقل لضمان حسم لقب بطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تنقل قناة تايم سبورت جميع مباريات بطولة الأمم الأفريقية حصريا علي التردد الأرضي بداية من 21 يونيو، مما يتيح للمصريين مشاهدة المباريات مجانا ودون الاشتراط الاشتراك فى القنوات القطرية المشفرة bein sports .

ترشيحاتنا

الرياضة ليلا.. الزمالك في مهمة خطف الكونفدرالية.. انتهاء موسم دونجا.. والاتحاد يؤيد الأهلي

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

السيستم نجح .. 380 ألف طالب يؤدون امتحان الرياضيات إلكترونيا الآن

ليلة القدر وميلاد هلال العيد.. ظهور التربيع الأخير لـ قمر رمضان

غربلوهم بالآلي.. سقوط 5 متهمين بقتل اثنين من أبناء عمومتهم بسوهاج

صلاة التهجد.. تعرف على أفضل عدد ركعات لأدائها

ads

بالمستندات.. كاف ينتصر لبيان الأهلي التاريخي ويورط الجبلاية

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

بعد عودته إلى مصر.. حقيقة مشاركة فرجاني ساسي مع الزمالك في نهائي إفريقيا

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

لن اكتفى بإيقافه مدى الحياة.. رئيس الوداد المغربى يفتح النار على جهاد جريشة

لعنة أهلاوية تفيد الزملكاوية.. نجمان يغيبان عن الإسماعيلي لنهاية الموسم

السير فيرجسون مديرا فنيا لفريق مانشستر يونايتد .. اقرأ التفاصيل

خبر أبيض.. ممدوح عباس يوجه رسالة للزمالك قبل مواجهة بركان

تايم سبورت .. تعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيم السمان مقدم كريزي تاكسي في ضيافة صدى البلد.. صور

التنورة موضة صيف 2019.. 10 أفكار لارتدائها في أي مناسبة.. صور

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين