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تعاون بين العربية للتصنيع وروسيا في صناعة الميكروباص

الأحد 26/مايو/2019 - 01:36 م
فتح آفاق جديدة للتعاون
فتح آفاق جديدة للتعاون المُشترك بين العربية للتصنيع وروسيا
كـريـم الخـطيب - محمد إبراهيم
أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلي أهمية تعزيز التعاون مع دولة روسيا, خاصة في ظل قوة ومتانة العلاقات بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين, مشددا علي أهمية عودة الشركات الروسية للسوق المصري للتعاون في مجالات التصنيع المختلفة.

جاء هذا خلال زيارة نيكولاى اسلانوف الملحق التجاري بسفارة روسيا فى مصر ووفد شركة GAZ GROUP, لبحث التعاون في عدد من مجالات الصناعة ومنها الميكروباص والمركبات بأنواعها المختلفة.

أوضح "التراس" أننا بحثنا سبل تسهيل أساليب التعاون في كافة مجالات التصنيع، مشيرا إلي وجود قنوات اتصال مُباشرة بين الجانبين لتعزيز ذلك مُستقبلا .

اشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلي بحث التعاون في مجال صناعة الميكروباص والمركبات بأنواعها المختلفة, مشددا علي أهمية تعميق نسب التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأشاد "التراس" بجودة وكفاءة الصناعات الروسية في مجالات الميكروباص وتحلية مياه البحر والسكة الحديد والإلكترونيات والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة واللوادر والأوناش ,مؤكدا أننا نتطلع للتعاون والتصنيع المشترك في كافة مجالات الصناعة وتوفير كافة الإمكانيات والسبل لتسريع عجلة التنمية ببلادنا.

ومن جانبه أوضح نيكولاى اسلانوف Nikolay Y.Aslanov الملحق التجارى بسفارة روسيا فى مصر أن الشركات الروسية متحمسة للمشاركة باستثماراتها وامكاناتها الصناعية والتكنولوجية فى عدة مشاريع فى مصر, , مُشيدا بالجهود المبذولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع مجالات التنمية.

وأشار إلي أننا تعرفنا علي أنشطة الهيئة العربية للتصنيع وخُططها المُستقبلية وأننا نتطلع إلي دعم المزيد من أوجه التعاون في العديد من المجالات الصناعية خاصة أن الهيئة تمثل أحد أعمدة الصناعة المصرية وأنها ستكون لها مكانة خاصة في طريق تعزيز هذا التعاون.

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