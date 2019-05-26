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تعليم

شاهد.. امتحانات اقتصاد منزلي بالأزهر في المخيمات دون مشاكل حتى الآن

الأحد 26/مايو/2019 - 01:38 م
امتحانات اقتصاد منزلي
امتحانات اقتصاد منزلي بالأزهر بالمخيمات
محمد شحتة
انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، لطالبات كلية الاقتصاد المنزلى جامعة الأزهر، بطنطا لجميع الفرق الدراسية فى أجواء يسودها الهدوء والأمان واليسر للطالبات.

وتفقد الدكتور محمد ابراهيم راضى عميد كلية الاقتصاد المنزلى، سير الامتحانات بالكلية ورافقه كل من الدكتورة إيمان عبد الهادى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتور رمضان الخولي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، حيث تتم جميع الامتحانات على فترة واحدة تبدأ العاشرة صباحا داخل الكلية وفى مخيم الامتحانات.

واطمأن راضى، على توافر سبل الراحة والأمان للطالبات فى المدرجات وقاعات الامتحان والمخيم وتوافر اللوحات الارشادية لتعريف الطالبات بأماكن اللجان، والالتزام بمواعيد الامتحان وتابع تأمين وانتظام أعمال الكنترول.

وأكد "راضي"، أنه تتوفر رعاية صحية متكاملة بتواجد طبيبة وعدد من الممرضات لمتابعة الحالة الصحية للطالبات والتعامل من الأمور الطارئة، فضلًا عن مرور بعض الأطباء العاملين بمركز الرعاية الأولية بنواج على اللجان.

وأضاف أنه يتواجد بالكلية عدد من أفراد وحدة الدفاع المدني وسيارة مطافي تحسبًا لأي أمر طارئ بسبب ارتفاع حرارة الجو، وأكد أن اسئلة الامتحانات متوافقة مع ما درسته الطالبات ومناسبة لكافة مستويات الطالبات؛ كما تابع جاهزية الكلية وأعضاء الكنترول لاستقبال طالبات الدراسات العليا بالكلية والتى ستبدأ امتحانتهن ٨ يونيو 2019.

وشدد على ضرورة حضور الطالبات فى الموعد المحدد للامتحان وعدم تواجد الموبايل فى اللجنة وأى شىء بخلاف أدوات الكتابة وضرورة التحقق من شخصية الطالبة ورقم الجلوس، وعلى ضرورة تواجد أستاذ المادة يوم امتحان المادة الخاص به وانتظام أعمال الكنترول وعدم التحدث فى اللجان وحضور الهيئة المعاونة قبل المراقبة وأنه لا يوجد محاضر غش ولا حالات اغماء حتى الآن.

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