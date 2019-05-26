بعد تعرضه للإجهاد.. برنامج استشفائي لنجم الأهلي

خضع أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج استشفائي بعد تعرضه لحالة إجهاد عضلي عام، على أن يعود اللاعب من جديد إلى التواجد مع الفريق في المران الجماعي.



واكتفى أيمن أشرف، بتدريبات خفيفة في مران الفريق الذي أقيم أمس، وفقا للبرنامج الذي حدده أليخاندرو مخطط الاحمال بالتنسيق مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.



ومن المنتظر أن يعود اللاعب اليوم للمشاركة في مران الفريق الذي يقام في التاسعة والنصف مساء على ملعب التتش.