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تعليم

%97 نسبة نجاح السيستم.. محافظ أسوان يتابع انتظام سير امتحانات الصف الأول الثانوى

الأحد 26/مايو/2019 - 01:57 م
محافظ أسوان يتابع
محافظ أسوان يتابع انتظام سير إمتحانات الصف الأول الثانوى
شاذلى عبد الفتاح
تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان إنتظام سير إمتحانات الصف الأول الثانوى فى مادة الرياضيات اليوم حيث وصلت نسبة تنفيذه إلى 97 % ضمن منصة الإمتحان الإلكترونى داخل 31 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

ووجه المحافظ مسئولى التربية والتعليم بتقديم كافة التسهيلات للطلاب للاستفادة من هذه المنظومة الجديدة على الوجه الأكمل بالإضافة إلى تهيئة المناخ الملائم لأداء الإمتحانات من خلال توفير المراوح وأجهزة التكييف اللازمة لتحقيق التهوية المناسبة وخاصة فى ظل إرتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

من جانبه أوضح الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم أن هناك مدرسة واحدة لم تستطيع الدخول على منصة الإمتحان الإلكترونى بسبب حدوث مشكلة فنية فى إسم المستخدم وكلمة السر ووفقًا لتعليمات الوزارة أدى طلاب هذه المدرسة الإمتحان ورقيًا.

وطمأن الطلاب وأولياء الأمور بعدم القلق نهائيًا حيث أن إمتحانات الصف الأول الثانوى طبقًا للنظام الجديد الذى يتم تطبيقه هذا العام يراعى فيها في حالة حدوث مشكلات فنية في السيستم ونظام التشغيل يتم على الفور التحويل إلى الامتحان الورقى لإتاحة الفرصة كاملة أمام الطلاب لأداء المادة الامتحانية فى ذلك اليوم.

وأشار السيد الفيومى إلى أنه تم التنبيه على الطلاب بأن مادة اللغة الإنجليزية التى كان من المفترض أداء الامتحان فيها يوم الخميس الماضى ونتيجة لإرتفاع درجات الحرارة وتعليمات وزارة التربية والتعليم تم تأجيلها إلى يوم السبت الموافق الأول من يونيو المقبل وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم، على أن تستكمل باقى الإمتحانات فى موعدها المقرر وفقًا للجدول المعلن مسبقًا.

وأوضح أنه تم التنبيه على جميع اللجان بعدم إصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة داخل اللجان ، ويسمح للطالب بدخول اللجنة بالكتاب المدرسى ، وتم التأكيد على ضرورة أن يدخل الطالب إلى منصة الإمتحان بالكود الخاص به فقط.

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