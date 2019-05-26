بعد الهجوم المدوي على جريشة.. تعرف على حكم إياب نهائي أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الجامبي باكاري جاساما لإدارة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجى والوداد المغربى المقرر إقامته الجمعة المقبل بملعب رادس.





ويساعد جاساما الثنائي السنغالي جبريل كامارا وماليك الحاجي سامبا، وسيكون الحكم الرابع البوتسواني جوشيا بوندو، في إدارة المباراة المرتقبة، كما عيّن الاتحاد الأفريقي الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ليكون على رأس الفريق المكلف بتقنية VAR خلال مباراة الإياب بتونس.



