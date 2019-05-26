ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بعد الهجوم المدوي على جريشة.. تعرف على حكم إياب نهائي أفريقيا

الأحد 26/مايو/2019 - 03:01 م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
عمرو الحلواني
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الجامبي باكاري جاساما لإدارة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجى والوداد المغربى المقرر إقامته الجمعة المقبل بملعب رادس.

ويساعد جاساما الثنائي السنغالي جبريل كامارا وماليك الحاجي سامبا، وسيكون الحكم الرابع البوتسواني جوشيا بوندو، في إدارة المباراة المرتقبة، كما عيّن الاتحاد الأفريقي الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ليكون على رأس الفريق المكلف بتقنية VAR خلال مباراة الإياب بتونس. 

وكان المصري جهاد جريشة أدار لقاء الذهاب والذى انتهى بالتعادل 1/1 بينهما وانتقد مسئولو الوداد بقوة الحكم المصرى فى ظل رؤيتهم بإن جريشة تحامل على الفريق المغربى على حد وصفهم.

ترشيحاتنا

بعد الهجوم المدوي على جريشة.. تعرف على حكم إياب نهائي أفريقيا

تجاوزات ضد التوانسة.. بيان رسمي من الترجى بشأن أحداث نهائي أفريقيا أمام الوداد

قبل نهائي دوري الأبطال.. كواليس تهديد محمد صلاح بسبب الصيام

علامات ليلة القدر.. الطقس معتدل ليس باردًا ولا حارًا

شاهد من القمر الصناعي.. الحالة المرورية للشوارع والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة

الأولى روسية الصنع.. تعرف على أرخص 5 سيارات سيدان جديدة في مصر

ads

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

وصفهم بالأفضل في العالم.. وصايا مرتضى منصور لجماهير الزمالك قبل نهائي أفريقيا

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

بعد عودته إلى مصر.. حقيقة مشاركة فرجاني ساسي مع الزمالك في نهائي إفريقيا

تجاوزات ضد التوانسة.. بيان رسمي من الترجى بشأن أحداث نهائي أفريقيا أمام الوداد

بعد الهجوم المدوي على جريشة.. تعرف على حكم إياب نهائي أفريقيا

لن اكتفى بإيقافه مدى الحياة.. رئيس الوداد المغربى يفتح النار على جهاد جريشة

لعنة أهلاوية تفيد الزملكاوية.. نجمان يغيبان عن الإسماعيلي لنهاية الموسم

السير فيرجسون مديرا فنيا لفريق مانشستر يونايتد .. اقرأ التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

إبراهيم السمان مقدم كريزي تاكسي في ضيافة صدى البلد.. صور