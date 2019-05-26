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تعليم

إدارة منية النصر التعليمية تحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية

الأحد 26/مايو/2019 - 05:04 م
صدى البلد
همت الحسينى
حققت إدارة منية النصر التعليمية المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في أكثر من مسابقة في أكثر من مجال اشتركت فيه الإدارة خلال العام الدراسي.

وقال عصام فودة، مدير عام إدارة منية النصر التعليمية، إن الإدارة اشتركت في كثير من المنافسات وحققت الكثير من النجاحات على مدار العام الدراسي 2018/2019، حيث فازت مدرسة التربية الفكرية ببرمبال القديمة إدارة منية النصر التعليمية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقات الفنون المسرحية للتربية الخاصة، والتي أقيمت بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، وجرى توزيع الميداليات الذهبية وكأس البطولة لطلاب المدرسة.

وأضاف "فودة" أن مدرسة محمد حلمي البسيوني الابتدائية حققت المركز الأول في التفوق الكشفي، ومدرسة صلاح سالم الرسمية للغات حصلت على المركز الأول في الأخصائي الاجتماعي المثالي، كما حققت مدرسة الشهيد عصام الحسيني الإعدادية، المركز الثاني في دوري بيبسيكو للمدارس الإعدادية، وحققت مدرسة ميت الخولي مؤمن الثانوية المركز الثاني في الكاريكاتير الحي، كما حققت مدرسة حمدي الطاهري الإعدادية المركز الثاني في مسابقة المكتبات النموذجية.
إدارة منية النصر التعليمية تحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية
إدارة منية النصر التعليمية تحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية
إدارة منية النصر التعليمية تحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية
إدارة منية النصر التعليمية تحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية
إدارة منية النصر التعليمية تحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية

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