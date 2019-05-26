إزالة 60 حالة تعد على أراضى زراعية وأملاك دولة بالقليوبية

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة القليوبية حملات مكبرة بالتنسيق والتعاون مع الإدارة الزراعية والرى والصرف وحماية الأراضي وبتأمين بقوة من الشرطة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.





أسفرت الحملات عن إزالة 60 حالة تعدى على أملاك الرى والصرف وأملاك الدولة وأراضى زراعية بمدن بنها وطوخ والخانكة وحى غرب شبرا الخيمة والقناطر الخيرية وقليوب بإجمالى مساحة 1034 مترا مربعا.





كما تم استرداد مساحة 9 قراريط بمدن بنها وطوخ من أملاك الدولة، بالإضافة إلى تحرير 142 محضر إشغال بمدن بنها وطوخ وشبين القناطر والخصوص والخانكة وحى شرق.



