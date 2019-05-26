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رياضة

نهائي الكونفدرالية.. جماهير الزمالك تتوافد على برج العرب لدعم الفريق أمام نهضة بركان

الأحد 26/مايو/2019 - 06:08 م
صدى البلد
ملك موسى
بدأت جماهير نادي الزمالك في التوافد على مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية والهتاف من أجل الزمالك.

ويستعد الفريق الأبيض لخوض مباراة إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء اليوم في برج العرب،
وقام مسئولو استاد برج العرب بتشغيل أغاني الثالثة يمين وأغاني خاصة بفريق الزمالك. 

جدير بالذكر أن الزمالك خسر لقاء الذهاب بهدف دون رد، ويحتاج الفريق للفوز بهدفين دون رد في لقاء اليوم من أجل التتويج باللقب.
نهائي الكونفدرالية.. جماهير الزمالك تتوافد على برج العرب لدعم الفريق أمام نهضة بركان
نهائي الكونفدرالية.. جماهير الزمالك تتوافد على برج العرب لدعم الفريق أمام نهضة بركان
نهائي الكونفدرالية.. جماهير الزمالك تتوافد على برج العرب لدعم الفريق أمام نهضة بركان
نهائي الكونفدرالية.. جماهير الزمالك تتوافد على برج العرب لدعم الفريق أمام نهضة بركان

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