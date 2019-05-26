ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

صفقة القرن.. مليارات الدولارات من دول عربية لإتمامها وفلسطين غائبة

الأحد 26/مايو/2019 - 08:07 م
ورشة البحرين
ورشة البحرين
أحمد سيف الدين
رفضت السلطة الفلسطينية ما يسمى "صفقة القرن"، وأعلنت عن طريق سياسييها ومسئوليها أنها لن تحضر الورشة الاقتصادية التي تستضيفها البحرين بالمشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبحضور العديد من الشركاء الدوليين والتي تستهدف حل المشاكل الاقتصادية للمنطقة.

واستنكر العديد من الخبراء الفلسطينيين عقد ورشة اقتصادية يحضرها كل الأطراف المحليين والدوليين فيما عدا أصحاب الشأن وهم الفلسطينيون أنفسهم والذين لم توجه لهم الدعوة، وأعلن رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن رفضه لأي حلول تتخطى المطالب الفلسطينية.

وندد مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل شعث، في وقت سابق بالورشة الاقتصادية التي ستعقدها الإدارة الأمريكية في البحرين كأولى خطوات صفقة القرن، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية ترفضها جملة وتفصيلا، معتبرا إياها رشوة اقتصادية لن تقبلها السلطات الفلسطينية لقبول صفقة القرن.

وأضاف المفكر الفلسطيني عبد القادر ياسين، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم، الأحد، أن عدم مشاركة فلسطين لن تؤثر في نجاح تلك الخطوة أو فشلها، مشيرا إلى أن الشيء الوحيد القادر على إفشالها هو مقاطعة الدول العربية لها.

وأكد ياسين أن واشنطن أهملت فلسطين تماما، وكل ما تسعى له هو إبرام صفقة القرن بأي شكل من الأشكال، لذا فهو يعول على رفض الدول العربية المشاركة في تلك الخطوة.

وكشف المفكر الفلسطيني أن الولايات المتحدة أطلعت الدول العربية على بنود صفقة القرن، وتجاوبت العديد من الدول وأبدت استعدادها لدفع مليارات الدولارات لإتمام الصفقة.

وشدد المفكر الفلسطيني على أن الولايات المتحدة وإسرائيل ما هم إلا أعداء للفلسطينيين، وأن تلك المشاريع تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تمرير صفقة القرن بأي ثمن من خلال القيام بعدد من الإجراءات السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية عبر لقاءات ومؤتمرات، وأن ورشة البحرين لن تكون الأخيرة لتمرير الصفقة أو أي خطوات مرتبطة بها.

ترشيحاتنا

مع ندى الكامل.. أحمد الفيشاوى يثير الجدل بصورة رومانسية فى عيد زواجه الأول

وصفهم بالأفضل في العالم.. وصايا مرتضى منصور لجماهير الزمالك قبل نهائي أفريقيا

بعد هجوم غوريلا.. الفنان أحمد فتحي يردد الشهادة على الهواء بعد مقلب رامز في الشلال

للمرة السادسة في تاريخه.. بكاري جاساما يدير نهائي إفريقيا

أسرار الساعات الأخيرة بـ معسكر الزمالك قبل خوض نهائي الكونفدرالية

دعاء ليلة القدر .. هكذا دعا الرسول في الليلة المباركة

ads

نجم الأهلي الهارب يتعاقد مع النجم الساحلي 4 مواسم

لمدة شهر .. الأعلى للإعلام يقرر وقف برنامج بسمة وهبة شيخ الحارة

عاشرها جنسيا لمدة سنة.. تفاصيل اختطاف طالب وتصويره عاريا على يد صديقته

الأحزان تخيم على الكلية.. وفاة طالبة بجامعة الأزهر أثناء الامتحانات

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

وقف برنامج وإحالة للتحقيق .. الأعلى يتخذ 3 قرارات ضد بسمة وهبة وخالد الغندور ويبحث شكاوى رئيس الزمالك

اعتذار و40 ألف دولار.. شوبير يكشف تفاصيل حضور مرتضى منصور نهائي الكونفدرالية

صفقة القرن.. مليارات الدولارات من دول عربية لإتمامها وفلسطين غائبة

نهائي الكونفيدرالية .. ياسمين الخطيب توجه رسالة لـ جماهير الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

الأعلى للإعلام يحيل خالد الغندور لنقابة الإعلاميين للتحقيق معه في عدد من الشكاوى

تحية البرهان العسكرية لـ السيسي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل ايه على الفطار.. صينية فراخ بالتورتيلا وسجق بالخضروات وشوربة مشروم .. الحلو: صينية جلاش بالقشطة

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما