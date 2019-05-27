فيديو جراف| تحرك بعد غيبوبة 14 عاما.. قصة الأمير السعودي النائم‎

نشرت الأميرة ريما بنت طلال، شقيقة الأمير والملياردير السعودي الوليد بن طلال، الأحد، مقطع فيديو للأمير وليد بن خالد وهو يحرك رأسه بعد أن قضى 14 عاما في غيبوبة.



وعلقت الأميرة ريما بنت طلال على مقطع الفيديو قائلة: "الحافظ القادر الرحمن الرحيم.. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يارب لك الحمد والشكر"، ويمكنكم التعرف على المزيد من الفيديو.

