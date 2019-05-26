"التابلت اتسرق" من أحد طلاب أولى ثانوي بدمياط .. وتسهيلات لإنقاذ الطالب في الامتحان

أعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أنها تلقت اليوم الأحد بلاغا من محافظة دمياط ، يؤكد أن هناك طالبا تعرض لسرقة التابلت الخاص به وقام بتحرير محضر بالواقعة .



وأوضح مسئولو غرفة العمليات ، أنه على الفور تم التواصل مع الغرفة ، وتم اليوم إصدار تعليمات للجنة الطالب توصي بالسماح له بأداء امتحان الرياضيات إلكترونيًا علي التابلت الخاص بأحد المعلمين إذا توفر ذلك ، أو تمكين الطالب من أداء الامتحان ورقيًا إذا لم يتوفر التابلت.



وكان قد أدى صباح اليوم طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الرياضيات في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019.



وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ 585,980 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.