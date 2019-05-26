ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

"التابلت اتسرق" من أحد طلاب أولى ثانوي بدمياط .. وتسهيلات لإنقاذ الطالب في الامتحان

الأحد 26/مايو/2019 - 09:52 م
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
ياســـمين بدوي
أعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أنها تلقت اليوم الأحد بلاغا من محافظة دمياط ، يؤكد أن هناك طالبا تعرض لسرقة التابلت الخاص به وقام بتحرير محضر بالواقعة .

وأوضح مسئولو غرفة العمليات ، أنه على الفور تم التواصل مع الغرفة ، وتم اليوم إصدار تعليمات للجنة الطالب توصي بالسماح له بأداء امتحان الرياضيات إلكترونيًا علي التابلت الخاص بأحد المعلمين إذا توفر ذلك ، أو تمكين الطالب من أداء الامتحان ورقيًا إذا لم يتوفر التابلت.

وكان قد أدى صباح اليوم طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الرياضيات في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ 585,980 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

موضوعات متعلقة

التعليم: امتحانات أولى ثانوي في موعدها دون تأجيل

امتحانات أولى ثانوي.. اختبار اللغة العربية الورقي مطبوع في شكل بوكليت

امتحانات أولى ثانوي.. طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية يبدأون امتحانهم الآن

احياء اولى ثانوى .. 409 آلاف و704 طلاب أدوا الامتحان إلكترونيا اليوم

امتحانات أولى ثانوي.. الطلاب يمتحنون اللغة الأجنبية الثانية عبر التابلت اليوم

امتحانات أولى ثانوي .. مدير مدرسة بالنزهة يحرض الطلاب على الحضور للجان بدون التابلت

ترشيحاتنا

بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

نجم الأهلي الهارب يتعاقد مع النجم الساحلي 4 مواسم

للمرة السادسة في تاريخه.. بكاري جاساما يدير نهائي إفريقيا

صفقة القرن.. مليارات الدولارات من دول عربية لإتمامها وفلسطين غائبة

خالد الجندي يحذر أصحاب الأموال من إخراج الزكاة بهذه الطريقة.. فيديو

وقف برنامج وإحالة للتحقيق .. الأعلى يتخذ 3 قرارات ضد بسمة وهبة وخالد الغندور ويبحث شكاوى رئيس الزمالك

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمهور ميرهان حسين يهاجمها بسبب البوتكس وعباءة أفريقية .. صور

منة فضالي مع بوجي وطمطم في حفل إفطار هاني البحيري ..صور

هناكل ايه على الفطار.. صينية فراخ بالتورتيلا وسجق بالخضروات وشوربة مشروم .. الحلو: صينية جلاش بالقشطة