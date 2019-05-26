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رياضة

مفاجأة في تشكيل الزمالك لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

الأحد 26/مايو/2019 - 08:55 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
‎أعلن السويسري جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء اليوم على ملعب برج العرب في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى :محمود جنش خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني

خط الوسط: طارق حامد ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن ومحمود كهربا

خط الهجوم: حميد أحداد

واستبعد السويسري جروس كل من محمد حسن ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام، ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عمر صلاح وبهاء مجدي وحازم إمام ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني وخالد بوطيب‎

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