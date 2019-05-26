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أخبار العالم

قطر: تميم تلقى دعوة من السعودية لحضور قمتين بمكة المكرمة

الأحد 26/مايو/2019 - 10:27 م
تميم بن حمد أمير
تميم بن حمد أمير قطر
حسام رضوان
أعلن أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، أن تميم بن حمد أمير قطر، تلقى دعوة من المملكة العربية السعودية لحضور قمتين، خليجية وعربية في مكة المكرمة.

وقال "الرميحي"، عبر حسابه على "تويتر"، إن تميم بن حمد أمير قطر تلقى رسالة من المملكة العربية السعودية، تضمنت دعوته لحضور قمتين، خليجية وعربية في مكة المكرمة في 30 مايو الجاري.

وأضاف أن محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تسلم الرسالة خلال استقباله أمين عام مجلس التعاون الخليجي.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد اقترح عقد قمتين في مكة لمناقشة تداعيات الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية بطائرات مسيرة وتلك التي استهدفت أربع سفن من بينها ناقلتا نفط سعوديتان قبالة ساحل الإمارات.

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