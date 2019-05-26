قطر: تميم تلقى دعوة من السعودية لحضور قمتين بمكة المكرمة

أعلن أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، أن تميم بن حمد أمير قطر، تلقى دعوة من المملكة العربية السعودية لحضور قمتين، خليجية وعربية في مكة المكرمة.





وقال "الرميحي"، عبر حسابه على "تويتر"، إن تميم بن حمد أمير قطر تلقى رسالة من المملكة العربية السعودية، تضمنت دعوته لحضور قمتين، خليجية وعربية في مكة المكرمة في 30 مايو الجاري.





وأضاف أن محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تسلم الرسالة خلال استقباله أمين عام مجلس التعاون الخليجي.



