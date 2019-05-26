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فن

أحمد السقا يكشف عن رأيه في منافسته لـ محمد رمضان .. فيديو

الأحد 26/مايو/2019 - 11:34 م
احمد السقا ومحمد
احمد السقا ومحمد رمضان
أحمد إبراهيم
علق الفنان أحمد السقا على منافسته للفنان محمد رمضان فى دراما رمضان هذا العام من خلال مسلسل "زلزال" حيث يشارك أحمد السقا بمسلسل "ولد الغلابة".

وقال السقا خلال استضافته فى برنامج "عرب وود" :"ان محمد رمضان شقيق وزميل، احترم عمله ومجهوده بشدة، ربنا يوفقه إن شاء الله وفى كل حال هى منافسة مشروعة".

يذكر أن أحمد السقا يعرض له حاليا مسلسل "ولد الغلابة" ويشاركه مي عمر، وإنجي المقدم، ومحمد ممدوح، وهادي الجيار، وإدوارد وآخرين، وهو من إخراج محمد سامي وتأليف أيمن سلامة.

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