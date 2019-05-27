بعد إفطاره مع الملك.. ولي عهد دبي يلتقي محمد بن سلمان

بعدما تناول الإفطار مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مكة، توجه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، نقل الشيخ حمدان لولي العهد السعودي تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فيما حمله بن سلمان تحياته وتقديره لهما.



وأضافت أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

