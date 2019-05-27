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رياضة

الآلاف يشاهدون نهائي الكونفدرالية في مركز شباب الجزيرة.. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:18 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
توافد العشرات من المواطنين، إلى نادي الجزيرة اليوم، الأحد، لمشاهدة مباراة نادى الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية المقامة حاليًا على ملعب برج العرب.

وكان الزمالك خسر في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله التوجولي لابا كودجو، ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين، لأجل رفع الكأس على وملعب برج العرب، الذي سيشهد حضور أكثر من 60 ألف مشجع زملكاوي.

ويسعى الزمالك لتحقيق لقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه، والعودة لمنصات التتويج الإفريقية مرة أخرى، بعدما غاب عن التتويج بالبطولات الإفريقية منذ 16 عامًا، حيث كان آخر فوز وتتويج للزمالك أفريقيا عام 2003، عندما فاز على الوداد المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج ببطولة السوبر الإفريقى وقتها، بعدما كان قد توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2002، بعد فوزه على الرجاء بهدف دون رد.

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