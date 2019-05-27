هاني العتال: ‏الحمد لله مبروك لجماهير نادي الزمالك الأوفياء

حرص هانى العتال على تهنئة نادى الزمالك بعد تتويجه بطلا الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3 .





وكتب العتال عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي " تويتر": ‏الحمد لله ، مبروك جماهير نادي الزمالك الأوفياء ".



كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب العودة مساء الأحد بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53 ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.



