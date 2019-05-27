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رياضة

هاني العتال: ‏الحمد لله مبروك لجماهير نادي الزمالك الأوفياء

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:31 ص
هانى العتال
هانى العتال
محمد بدران
حرص هانى العتال على تهنئة نادى الزمالك بعد تتويجه بطلا الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3  .


وكتب العتال عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي " تويتر": ‏الحمد لله ، مبروك جماهير نادي الزمالك الأوفياء ".

كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب  العودة مساء الأحد بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53  ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.

هاني العتال: ‏الحمد لله مبروك لجماهير نادي الزمالك الأوفياء

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