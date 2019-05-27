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فن

رد فعل ماجد المصري عقب تصريحاته العنصرية عن الأفارقة

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:12 ص
صدى البلد
محمد نبيل
يحاول الممثل ماجد المصرى، إثبات حسن نيته؛ عقب تصريحاته العنصرية ضد الأفارقة فى أحد البرامج الحوارية، حيث تلقى الفنان ردود أفعال غاضبة عقب وقف البرنامج. 

ماجد المصرى، ظهر ضيفًا على أحد البرامج الحوارية، وعند الحديث عن أبرز المواقف الكوميدية والمقالب التى تعرض لها من قبل أصدقائه، تحدث عن قصة لقائه بـ 3 بنات أفارقة، كن يرغبن فى مقابلته وعند ركوبهن السيارة معه، طالبهن بالنزول، بعدما أرسلهن صديق له كان يرغب فى إيقاعه بمقلب.

ماجد المصرى يشارك فى مسلسل "زلزال" أمام الفنان محمد رمضان، وحلا شيحة، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر. 

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