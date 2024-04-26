الأمم المتحدة: إزالة ركام مباني غزة المدمرة يستغرق 14 عاما

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الأمم المتحدة، قالت إن إزالة كمية الركام الهائلة التي تشمل ذخائر لم تنفجر خلفها العدوان الإسرائيلي المدمر بقطاع غزة قد تستغرق نحو 14 عاما.

وأكد مصدر أمني رفيع المستوى استمرار الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي للوصول إلى صيغة اتفاق لهدنة بقطاع غزة .

وقال المصدر أن الاتصالات المصرية تتم مع كافة الأطراف وهدفها الوصول لهدنة ووقف الحرب وإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني

وأشار إلى اقتصار الاتصالات بين مصر وإسرائيل حول الهدنة على الوفود الأمنية فقط ولا صحة لما تداولته وسائل إعلامية حول لقاءات مخططة لمسؤولين مصريين مع إسرائيليين .

وتابع : “ مصر حذرت مرارا من التداعيات الخطيرة حال عزم إسرائيل اقتحام رفح الفلسطينية”