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ديني

عمرو خالد: وأنت تبحث عن ليلة القدر ردد هذا الذكر.. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:25 ص
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إن ذكر الله يضيء القلب والحياة، لأنك حينما تذكره يقذف قبسًا من نوره في قلبك، يضيء حياتك وقراراتك واختياراتك، ويذلل لك مصاعب الحياة وينير لك ظلماتها.

وأضاف في الحلقة الحادية والعشرين من برنامجه الرمضاني "فاذكروني"، التي خصصها للحديث عن ذكر "يا نور نور صدورنا"، أن نور الله تعالى ينزل "في بيوت أذن الله أن ترفع "، ينزل على "رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة".

ولفت خالد إلى أن هناك أناسًا حياتهم قاسية ظالمة، على الرغم مما قد يمتلكونه من أموال وجاه، لكنهم يعانون، غير سعداء، لأنهم بعيدون عن ذكر الله، في حين أن الذكر نور.. الصلاة نور.. حب الله نور.. "الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور".

وأشار إلى أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم اجعل في قلبي نورًا.. وفي لساني نورًا.. وفي وجهي نورًا.. من فوقي.. من تحتي.. عن يميني.. عن شمالي.. من أمامي.. من خلفي.. اللهم اجعل لي نورًا".

وفي سياق حديثه عن معنى "الله نور السموات والأرض"، قال خالد إن "الله ظاهر بذاته.. مظهر لغيره.. أبدع النور وبغير الله الكل مظلم معتم.. كل الوجود انعكاس لنور الله.. أنزل القرآن وأرسل الرسول.. "يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين".

واستشهد بقول الحسن البصري حين سُئل: لماذا الذين يقومون الليل يصلون بالليل أضوأ الناس وجوهًا؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورًا من نوره.. "نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا".

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