تعرف على الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد تعرضها لوعكة

طمأنت الفنانة دلال عبد العزيز، الجمهور على الحالة الصحية لصديقتها المقربة الفنانة رجاء الجداوي، بعد تعرض الأخيرة لوعكة صحية نُقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين ليلة الجمعة.





وقالت "عبد العزيز"، في تصريح لـ "صدى البلد"، إن الحالة الصحية لـ "الجداوي" أصبحت مستقرة خلال الفترة الحالية، بعد تلقيها العلاج على مدار الـ24 ساعة المنصرمة، مشيرة إلى أن الأطباء يقومون بضبط معدلات ضغط الدم والسكر لها خلال الفترة الحالية، كي تتمكن من الخروج من المستشفى.





أما الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، فقالت: "الحالة مستقرة وهى بغرفة عادية، وليست في العناية المركزة، وتحتاج فقط لراحة يومين داخل المستشفى؛ للاطمئنان عليها، وسوف تغادر مساء اليوم، الإثنين، إذا شعرت بتحسن.





وتتقن "الجداوى"، 3 لغات وهي "الإنجليزية والفرنسية والإيطالية"؛ بعد التحاقها بمدارس الفرنسيسكان في القاهرة.





كانت "الجداوى"، أشهر عارضة أزياء في مصر والوطن العربي بعد فوزها بـ لقب ملكة جمال القطر المصري في عام 1958.





شاركت رجاء الجداوى في 75 فيلما سينمائيا، و38 مسلسلا تليفزيونيا من أشهرها جراند اوتيل، ريح المدام والعميل 1001.





كانت رجاء متزوجة من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق حسن مختار في 22 نوفمبر 1970، ولقبها الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ الأنيقة خلال تقديمها الحفل الخاص باليوم العالمي للإعاقة شهر فبراير الماضي.