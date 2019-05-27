مصطفى شعبان يوجه رسالة لفريق عمل مسلسل أبو جبل

نشر الفنان مصطفى شعبان صورة من اخر يوم تصوير لـ مسلسل " أبو جبل"، الذي يعرض حاليًا ضمن السباق الدرامي لرمضان الجاري، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".



وعلق" شعبان" على الصور مع فريق عمل المسلسل منهم مصطفى شعبان، ومحمد علي رزق الله، والمخرج أحمد صالح، وعائشة بن احمد، وثناء شافع، وغيرهم قائلا: "‏٢٠ رمضان اخر يوم تصوير مسلسل ‎#ابو_جبل عمل عظيم وزملاء بعتز بيهم جدا تستحقون الأفضل دائما نتمنى أن الحلقات القادمة تكون مبهرة".



مسلسل "أبو جبل"، الذي يشارك به في سباق رمضان الجاري، المسلسل تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، من بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبد الله.