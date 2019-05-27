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فن

بدل الحدوتة 3 الحلقة 21 .. دنيا سمير غانم ترفض الزواج من عمرو وهبه وتصل لمليون متابع على إنستجرام

الإثنين 27/مايو/2019 - 04:42 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
أحمد البهي
دارت الحلقة 20 من مسلسل بدل الحدوتة ٣، بطولة دنيا سمير غانم وأحمد رزق وشيماء سيف وسمير غانم، في إطار من الكوميديا، حيث شهدت إنتهاء القصة الثانية من العمل، والتي تم طرحها في 11 حلقة وحملت اسم عودة لهفة.

وجاءت أحداث الحلقة 20 مليئة بالأحداث، حيث قامت- دنيا سمير غانم - بالعودة الي المنزل مرة أخرى بعد ان اختفت عدة ايام بعد فضح أمرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد ساند لهفه العديد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى وصول متابعيها عبر انستجرام الي ما يقرب من مليون شخص، وهو ما جعل عدد من الشركات تتعاقد معها لتكون النافذة الدعاية لهم.

إما على المستوى العاطفي فقد قررت لهفه عدم الزواج من يحيى - عمرو وهبه - او مظهر - احمد رزق -، حيث قررت التفرغ إلى حياتها العملية.

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