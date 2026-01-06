قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار كروت الشحن 2026 .. شعبة المحمول تعلن مفاجأة للمواطنين

البهى عمرو

تزايدت الأخبار المتداولة، في الفترة الأخيرة، حول احتمال ارتفاع أسعار كروت الشحن، بالتزامن مع الزيادة الملحوظة في أسعار الهواتف المحمولة، وهو ما يدفع العديد من المواطنين للبحث عن معلومات موثوقة والتأكد من صحة تلك الأخبار.

وقد خرج محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، خلال شهر ماضي يفيد بارتفاع أسعار كروت الشحن، بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية، لكن اليوم يتراجع عن تصريحاته السابقة ويؤكد أنه لا توجد زيادة متوقعة خلال الفترة المقبلة، وأن الزيادة التي حدثت في العام الماضي كانت بعد 4 سنوات من الزيادة السابقة لها.

وأكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار كروت الشحن لم يتم زيادتها على مدار 4 سنوات، ولكن في العام الماضي كانت هناك مطالب من شركات المحمول وتمت الزيادة بنسبة مقبولة.

وقال محمد طلعت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن أسعار كروت الشحن متروكة للشركات، متوقعا أنه لن يكون هناك زيادة في أسعار كروت الشحن.

وتابع أن الجهاز لا يوافق للشركات على زيادات سنوية، وإنما يترك الأمر لعام أو عامين، حتى يرى أن الظروف تسمح بزيادة أسعار كروت الشحن.

وفي وقت سابق قبل بداية العام الحالي رد المهندس محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، على سؤال "حقيقة رفع أسعار كروت الشحن خلال الفترة المقبلة".

أسعار المواد البترولية السبب

وأكد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، حينها، أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات لأسعار كروت الشحن، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار المواد البترولية خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الكثير من الأجهزة الخاصة بالاتصالات تعمل بالمواد البترولية، فمن الطبيعي أن يكون هناك تحركات بأسعار كروت الشحن.

وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، خلال مداخلة مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الأسعار سترتفع، وأن القرار النهائي بالزيادة لم يخرج للنور.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار كروت الشحن بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية “حدث من قبل”، فما سيحدث لن يكون جديدا، مؤكدا في الوقت ذاته إلى أن قرار زيادة الأسعار ليس لشعبة الاتصالات والمحمول أي دخل به.

وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هو صاحب القرار النهائي بشأن زيادة الأسعار، وأنه لا يوجد تعاون بين الشعبة والجهاز، لافتا إلى أن الشعبة بها مشكلات كثيرة تحتاج إلى حل.

وكشف محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، في وقت سابق أيضا، حقيقة زيادة أسعار الموبايلات والهواتف مع بداية عام 2026 .

وقال محمد طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" شركات المحمول حتى الآن لم تقم برفع أسعار هواتفها" أن بعض شركات المحمول أعلنت زيادة أسعار هواتفها المحمولة بنسبة 5% مع بداية عام 2026.

وأكمل محمد طلعت، أن زيادة الأسعار بسبب عدم توفر الشرائح الذكية والرامات الخاصة بالهواتف المحمولة، أن زيادات الأسعار قد تختلف من شركة محمول لشركة أخرى.

أسعار كروت الشحن كروت الشحن أسعار الهواتف أسعار الهواتف المحمولة الهواتف أسعار المواد البترولية

