حقيقة رفع أسعار كروت الشحن.. شعبة الاتصالات توضح

مع بداية عام 2026، تزايدت التساؤلات حول احتمالية رفع أسعار كروت الشحن في الفترة المقبلة، خاصة مع تردد أخبار عن تقديم شركات المحمول طلبات لزيادة الأسعار.

ومع تصاعد هذه المخاوف في الشارع المصري، خرج المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، ليطمئن المواطنين ويؤكد أن أسعار كروت الشحن لن تشهد زيادات في الوقت الحالي.

قرار تحريك الأسعار بيد جهاز تنظيم الاتصالات

أكد المهندس محمد طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج كلمة أخيرة أن قرار تحريك أسعار خدمات الاتصالات يظل بيد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحده.

وتوقع طلعت أن يتم رفض الطلبات المقدمة من شركات المحمول لزيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي يتبع سياسة تنظيمية تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار لأطول فترة ممكنة.

وقال إن الأجهزة الحكومية المعنية قد تقرر تأجيل أي زيادات جديدة في الوقت الحالي.

متى تُحرك أسعار كروت الشحن؟

برر المهندس طلعت توقعه بعدم الموافقة على زيادات جديدة في أسعار كروت الشحن بأن آخر زيادة في الأسعار قد تمت منذ عام واحد فقط.

كما أشار إلى أن سياسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقوم على عدم الزيادة السنوية، حيث تمتد الفترات الزمنية بين كل زيادة وأخرى إلى ثلاث أو أربع سنوات، ما يعكس استقرار السوق.

ورغم زيادة تكاليف التشغيل بسبب ارتفاع أسعار الوقود والطاقة، إلا أن الجهاز لا يتبع سياسة رفع الأسعار بشكل مستمر.

التكاليف والضرائب المؤثرة على رصيد كروت الشحن

فيما يتعلق برصيد كروت الشحن، أوضح طلعت أن كارت الشحن فئة 100 جنيه يعطي رصيدًا فعليًا يعادل نحو 70 جنيهًا فقط. وأرجع الفارق بين المبلغ المدفوع والرصيد الفعلي إلى خصم الضرائب المفروضة، مثل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى مثل رسوم تنمية الموارد والرسوم القانونية.

الوضع الحالي مستقر

اختتم رئيس شعبة الاتصالات تصريحاته بالتأكيد على أن الوضع الحالي في قطاع الاتصالات مستقر، وأنه لا توجد أي قرارات رسمية بشأن زيادة أسعار كروت الشحن في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن المواطنين يمكنهم الاطمئنان بشأن استقرار الأسعار في الوقت الراهن.