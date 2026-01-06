قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم بشبرا الخيمة

جثة
جثة
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم سيارة بشبرا الخيمة وإصابة إثنين آخرين وذلك بعد توقيع الكشف الطبي لبيان سبب الوفاة، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم.


وشهدت منطقة بهتيم مساكن إسكو، دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، مصرع شاب وإصابة 2 آخرين، اصطدمت بهم سيارة ربع نقل مسرعة كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة جنونية، أسفرت عن مصرع الشاب على الفور، وفر السائق هاربا من موقع الحادث، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لسرعة ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتم نقل المتوفي والمصابين لمستشفى ناصر العام.

بلاغا بالواقعة 

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ باصطدام سيارة ربع نقل مسرعة تسير عكس الاتجاه بمنطقة بهتيم مساكن إسكو بـ3 أشخاص، وأسفر الحادث عن مصرع أحدهم وإصابة 2 آخرين.
وانتقلت على الفور قوة أمنية من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.
وكشفت المعاينة الأولية اصطدام سيارة ربع نقل مسرعة بـ 3 شباب، أسفر عن مصرع أحدهم ويدعى "سيف ع. ع."، 16 سنة، طالب، وإصابة كلا من "كمال أ. ع."، و"بلال م. ف."، حيث كان قائد السيارة ويدعى "وائل ع."، مقيم القلج بالخانكة، يسير عكس الاتجاه بالمنطقة، واصطدم بالمتوفي والمصابين، وتم نقلهم لمستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات.

القليوبية محافظة القليوبية جهات التحقيق الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية

