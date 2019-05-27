في صورة حفل التخرج .. كلب يتبول أمام الكاميرا فوق شعار المدرسة







وفي ما يمكن وصفه كهدية فقط، تم التقاط مظهر تشارلي للأجيال القادمة في صورة لا تقدر بثمن، ولحظة حرص جميع الحضور على توثيقها، مع صاحب الكلب الذي ظهر في الخلفية ضاحكًا وهو يضع يده على وجه من الإحراج.



انتشرت الصورة على مواقع التواصل وأوضح دينيس وولز في منشور على فيسبوك "مجرد خلفية صغيرة، هذا الكلب ينتمي لأختي". "إنهم يعيشون مباشرة على الطريق من المدرسة وتشارلي (الكلب) في المدرسة كل يوم تقريبا. إنه يحب أن يكون قريبًا الناس وهو أحلى كلب. " تم التقاط الحادثة أيضًا عبر الفيديو من قبل الحاضرين.

التخرج هو يوم عظيم في حياة أي طالب، فهو الخطوة الأخيرة في الرحلة التي تستغرق سنوات وبغض النظر عن ما يكمن وراءها - سواء كان تدريبًا فنيًا أو غرقًا في القوى العاملة- فلازال هناك سببًا للاحتفال. يشعر تشارلي الكلب بنفس الحالة.تشارلي هو كلب لعائلة تدعى وولز في ألاباما، عندما وصل جرو ولوجان وولز الطالب بإحدى المدارس القريبة إلى حفل التخرج في الهواء الطلق للصف 2019، وخلال التقاط صورة جماعية للخريجين جاء الكلب بأغرب تصرف على الإطلاق، والذي لم تغفله الصورة.كانت الحفلة من المقرر إطلاقها في حقل للأعشاب الخضراء المشذبة، لم يتمالك تشارلي نفسه وسط الحضور الكبير وقرر أن يتبول على إحدى النباتات التي زينت بها منصة التخرج والتي كانت قد زينت بألوان وشعار المدرسة الثانوية لصاحبه، وفقا لبي جي آر.