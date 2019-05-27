بسبب أولوية المرور.. حبس سمكرى سيارات تعدى على سائق بالمطواة في طوخ

أمرت نيابة طوخ بحبس سمكرى سيارات 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامه بالتعدى على سائق بالسلاح الابيض مطواة، بسبب الخلاف على أولوية المرور، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصاب.



وكان المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ قد تلقى إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول "كريم ع م" 27 سنة سائق توك توك ومقيم العمار الكبرى – دائرة المركز مصاب بجرح طعنى نافذ بالظهر.



وبسؤال المصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المدعو "هشام س ع" 27 سنة سمكرى سيارات ومقيم ذات العنوان بسبب الخلاف على أولوية المرور بمركبة التوك توك خاصته وسيارة المتهم، تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض "مطواه" وفر هاربا.



تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابها وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فيها وتم التحفظ عليه وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

