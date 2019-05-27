ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

بسبب أولوية المرور.. حبس سمكرى سيارات تعدى على سائق بالمطواة في طوخ

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:49 ص
حبس سمكرى سيارات
حبس سمكرى سيارات
إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة طوخ بحبس سمكرى سيارات 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامه بالتعدى على سائق بالسلاح الابيض مطواة، بسبب الخلاف على أولوية المرور، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصاب.

وكان المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ قد تلقى إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول "كريم ع م" 27 سنة سائق توك توك ومقيم العمار الكبرى – دائرة المركز مصاب بجرح طعنى نافذ بالظهر.

وبسؤال المصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المدعو "هشام س ع" 27 سنة سمكرى سيارات ومقيم ذات العنوان بسبب الخلاف على أولوية المرور بمركبة التوك توك خاصته وسيارة المتهم، تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض "مطواه" وفر هاربا.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابها وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فيها وتم التحفظ عليه وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجسمك عند بدء الإفطار ببضع تمرات مثلما أوصانا رسول الله

شاهد .. جماهير الزمالك تحتفل بالكونفدرالية مع ميدو

ألقيا جثته في الترعة..عاطلان يقتلان صديقهما لخلافات مالية بسوهاج

تعرف على 4 أمور غيبية تحدث لك فى الدنيا يومي الاثنين والخميس

الإسباني فابريجاس يغرد بالعربي من أجل قصي خولي : زوجتي أهملتني بـ سببك

حادث مفجع.. سمكة قرش تلتهم ساق رجل حتى الموت

ads

ليس يوم الثلاثاء.. مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة حول أول أيام عيد الفطر.. فيديو

طارق حامد .. تعرف على رسالة جروس له عقب التتويج بالكونفدرالية

جروس خارج الزمالك .. أول تعليق للمدرب السويسري عقب التتويج بالكونفدرالية

جروس خارج الزمالك .. رد فعل الجماهير على رحيل المدرب بعد التتويج بالكونفدرالية

الأزهر يوصي بالدعاء في 3 ساعات كل يوم بالعشر الأواخر من رمضان

بعد خلعها الحجاب.. بسمة وهبة: أنا من أهم 3 مقدمات برامج في مصر.. فيديو

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

الأهلي يتصدر .. ترتيب الزمالك بين الأندية الأفريقية الأكثر تتويجا بالألقاب القارية

أصيبت بالسرطان.. بسمة وهبة تكشف عن حالتها الصحية..فيديو

خالد بيومي يشيد بهذا اللاعب بعد مباراة نهضة بركان

مباريات اليوم الإثنين 27 مايو .. 4 لقاءات نارية في الدوري المصري

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

تحت الماء منذ 4500 عام .. اكتشاف مملكة غارقة بـ بريطانيا .. صور