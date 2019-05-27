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30 جنيها للفراخ البيضاء.. استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 27-5-2019

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:38 ص
الدواجن
الدواجن
جمال صلاح الدين
استقرت الأسعار ببورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الإثنين، 27-5-2019 وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 30 جنيها.

كما سجل سعر الفراخ الساسو 36 جنيها للكيلو، والفراخ البلدي 36 جنيها، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 3.25 - 3.5 جنيه، والكتكوت الساسو بين 3-3.25 جنيه.

كما استقرت أسعار الأمهات البيضاء عند 22.5 جنيه للكيلو.

فيما انخفضت أسعار بيض المائدة، سجلت كرتونة البيض الأحمر 26 - 26.5 جنيه، وكرتونة البيض الأبيض 30 - 30.5 جنيه، والبيض البلدي 41.5 - 42.

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30 جنيها للفراخ البيضاء.. استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 27-5-2019

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