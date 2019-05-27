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رياضة

بعد هبوطه رسميا.. النجوم يودع الدورى الممتاز أمام إنبى اليوم

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:26 ص
فريق النجوم
فريق النجوم
عمرو الحلواني
يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى مع النجوم بملعب بتروسبورت اليوم فى إطار لقاءات الجولة الأخيرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019.

ويدخل إنبى المباراة بقيادة مدربه على ماهر بأعصاب هادئة بعد ضمان البقاء فى الدورى الممتاز بشكل رسمى عقب الفوز الأخير على حساب المقاصة بهدفين مقابل هدف، وفى المقابل يبحث النجوم عن الظهور بشكل جيد فقط فى آخر مباراة له بالدوري بعد تأكد هبوطه إلى دورى القسم الثانى بشكل رسمى.

ويمتلك إنبى 39 نقطة محتلا بها المركز التاسع، بينما يقع النجوم فى المركز الـ 18 "الأخير" برصيد 25 نقطة.

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