الدولار يتراجع فى 9 بنوك ويسجل 16.79 جنيه

شهد سعر صرف الدولار تراجعا امام الجنيه فى 9 بنوك بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 27 مايو 2019 .



انخفض سعر الدولار فى بنك مصر ايران و بنك مصر ليسجل 16.82 جنيه للشراء و 16.92 جنيه للبيع .



وسجل الدولار فى البنك الاهلى 16.81 جنيه للشراء و 16.91 جنيه للبيع .



وسجل فى بنوك العربى الأفريقى الدولى ، الإسكندرية 16.80 جنيه للشراء و 16.90 جنيه للبيع .



وتراجع سعر الدولار فى بنوك المصرف المتحد ، عودة ، الأهلي الكويتي بيريوس، البنك التجارى الدولى 16.79 جنيه للبيع مقابل 16.89 للشراء

