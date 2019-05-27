الدولار يتراجع فى 9 بنوك ويسجل 16.79 جنيه

شهد سعر صرف الدولار تراجعا امام الجنيه فى 9 بنوك بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 27 مايو 2019 .
انخفض سعر الدولار فى بنك مصر ايران و بنك مصر ليسجل 16.82 جنيه للشراء و 16.92 جنيه للبيع .
وسجل الدولار فى البنك الاهلى 16.81 جنيه للشراء و 16.91 جنيه للبيع .
وسجل فى بنوك العربى الأفريقى الدولى ، الإسكندرية 16.80 جنيه للشراء و 16.90 جنيه للبيع .
وتراجع سعر الدولار فى بنوك المصرف المتحد ، عودة ، الأهلي الكويتي بيريوس، البنك التجارى الدولى 16.79 جنيه للبيع مقابل 16.89 للشراء
انخفض سعر الدولار فى بنك مصر ايران و بنك مصر ليسجل 16.82 جنيه للشراء و 16.92 جنيه للبيع .
وسجل الدولار فى البنك الاهلى 16.81 جنيه للشراء و 16.91 جنيه للبيع .
وسجل فى بنوك العربى الأفريقى الدولى ، الإسكندرية 16.80 جنيه للشراء و 16.90 جنيه للبيع .
وتراجع سعر الدولار فى بنوك المصرف المتحد ، عودة ، الأهلي الكويتي بيريوس، البنك التجارى الدولى 16.79 جنيه للبيع مقابل 16.89 للشراء