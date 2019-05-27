أم متحولة..سوسن بدر تتحدث عن دورها بمسلسل زى الشمس..فيديو

أكدت الفنانة سوسن بدر ،أن دورها بمسلسل زى الشمس الذى يعرض خلال شهر رمضان مختلف عن أدوارها السابقة حيثُ تحولت من أم مهتمة بنفسها ومهندمة إلى أم مهملة فى نفسها فى سبيل الحفاظ على أولادها وأحفادها.



وأوضحت "بدر" خلال لقاء خاص ببرنامج "" والمذاع عبر فضائية "إم بي سي 4" ، أنها عير متابعة جيدة للسوشيال ميديا وليس لديها أى حسابات على مواقع التواصل الإجتماعى وكل الأخبار تنقلها إليها ابنتها.



وأشارت إلى أن الجمهور أبدى إعجابه بدور "ياسين" ابن أخت الفنانة أنغام فى المسلسل وجميع الأطفال به فهم منتظمون بالمواعيد وكذلك يرغبون بالتمثيل والبحث عن النجومية كالكبار.

