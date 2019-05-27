طلاب المدارس الخاصة قبل امتحان الفلسفة: مستعدون بالكتاب ويارب يفيد

يؤدي طلاب المدارس الخاصة بالصف الأول الثانوي بمدرسة الوراق اليوم، الاثنين، وبالفترة الثانية امتحان الفلسفة بنظام التابلت لأول مرة.



وأوضحت هالة عبد الفتاح طالبة بالصف الأول الثانوي لصدى البلد أن الفلسفة لا تقلقها كالمواد الدراسية الآخرى إلا ان إجابة بعض الأسئلة قد تكون كبيرة وقد لا يسع الوقت المحدد للمادة.



وأشارت غادة محمود الى أن عدم شكوى طلاب الفترة الأولى يشير إلى سهولة الامتحان، لافتة الى استعدادها بالمذاكرة طوال العام.



وأضافت رشا خالد أنها تحضر الكتاب معها باللجنة تحسبا لأي سؤال قد تكون إجابته بالكتاب، مؤكدة أنها فعلت ذلك في الامتحانات السابقة ولكن لم تجد إجابة الأسئلة في الكتاب حينها متمنيه أن تستفيد منه اليوم.



ووفقا للجدول المعتمد، يؤدي الطلاب اليوم الاثنين امتحان الفلسفة، ويؤدي الطلاب غدا الثلاثاء امتحان الفيزياء، وامتحان التاريخ يوم الأربعاء، كما يؤدي الطلاب يوم الخميس المقبل امتحان الكيمياء.



وتعقد امتحانات اولى ثانوي لـ 585,980 طالب وطالبة في جميع محافظات الجمهورية، على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.