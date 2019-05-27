عودة 310 مصريين من ليبيا وعبور 373 شاحنة عبر منفذ السلوم

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، إن 310 مصريين عادوا إلى مصر، عبر منفذ السلوم البري، بينهم 280 سافروا بصورة شرعية، و30 بصورة غير شرعية، وعبور 373 شاحنة في الاتجاهين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأضاف مدير الأمن- في بيان اليوم الإثنين- أنه تم الانتهاء من إجراءات سفر 806 أشخاص، بينهم 410 مصريين، و396 ليبيًا، موضحا أنه تم الانتهاء من إجراءات مغادرة 182 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام، من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 191 شاحنة؛ لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

