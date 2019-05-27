نجار مسلح يحاول الانتحار عقب خنق زوجته لخلافات بينهما بالشرقية

حاول"نجار مسلح" مقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية،التخلص من حياته عن طريق الانتحار عقب قتله زوجته خنقا، فيما تم التحفظ عليه عقب إسعافه وإخطار نيابة قسم ثان الزقازيق بالواقعة وجار تحرير محضر بالواقعة.



وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الزقازيق الجامعي، بوصول "محمد ن " نجار مسلح ومقيم الحكماء دائرة القسم إلى المستشفى عقب محاولته الانتحار.



وجرى تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثان الزقازيق حيث تبين من التحريات قيام المصاب بمحاولة الانتحار عقب قتله زوجته "ه م " 21 سنة ربة منزل مقيمة الحكماء بتعذيبها ضربا ثم خنقها لخلافات زوجية، وترك الجثة في المنزل، وجرى العثور عليها في حالة تعفن.



وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، والتحفظ على الزوج تحت الحراسة بمستشفى الزقازيق الجامعي، وأخطرت النيابة العامة.