وفاة أكبر علماء الفيزياء في القرن العشرين

توفي موراي جيل مان، عالم الفيزياء الحائز على جائزة نوبل وصاحب النظرية الخاصة بجسيمات الكوارك عن عمر يناهز 89.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، توفي جيل مان، الجمعة الماضية، في منزله في سانتا في بنيو مكسيكو، وتم تأكيد وفاته من قبل معهد سانتا في ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، حيث درس لعدة عقود، ولكن لم يتم الكشف عن سبب الوفاة حتى الآن.



وابتكر جيل مان الذي يعدّ من أكبر علماء الفيزياء في القرن العشرين، طريقة لفرز الجسيمات دون الذرية إلى مجموعات بسيطة من ثمانية، على أساس الشحنة الكهربائية والدوران وغيرها من الخصائص، كما طور أيضًا النظرية التي حددت الكواركات، والمكونات الغير قابلة للتجزئة في مادة الأرض التي تتكون من البروتونات والنيوترونات وجزيئات أخرى.