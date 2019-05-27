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اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الاثنين

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:05 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لجميع المؤشرات بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 755.959 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 98 مليون ورقة مالية بقيمة 338 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.6 ألف عملية لـ 164 شركة.

وسجلت تعاملات المصريين 71.69% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.59%، والعرب على 9.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.72% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.27%.


وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13960 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2100 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 17374 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 602 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1536 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 452 نقطة.

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