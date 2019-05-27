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رياضة

غدا.. سيراميكا كليوباترا يواجه المقاولون العرب وديا

الإثنين 27/مايو/2019 - 04:09 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أعلن معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن خوض الفريق الأول لكرة القدم، مباراة ودية، في العاشرة مساء غد الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، أمام فريق المقاولون العرب.

تأتي المباراة ضمن برنامج الفترة الانتقالية التي بدأت يوم السبت 4 مايو 2019 وتنتهي في 18 يونيو 2019، بحضور كل اللاعبين المقيدين في قائمة الموسم الماضي، وكذلك كل المعارين في مختلف الأندية، واللاعبين المميزين من فرق قطاع الناشئين، قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق خوض مباراة عدد من المباريات الودية، خلال الفترة الانتقالية للحفاظ على معدل اللياقة البدنية والتركيز الفني للاعبين بسبب طول فترة الراحة بين الموسمين.

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