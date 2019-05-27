شمل المواقع .. الأعلى للإعلام يحظر نشر برنامج بسمة وهبة من كل الوسائل الإعلامية



كما قررت النقابة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد كل من بسمة وهبة وإدارة قناة القاهرة والناس تطبيقًا لنص المادتين " ٨٨ – ٨٩ " من القانون المشار إليه بعاليه .



جدير بالذكر أن المادة "٨٨" تقضى بعقوبة الحبس و الغرامة على كل من مارس نشاطًا إعلاميًا دون الحصول على عضوية النقابة او تصريح مزاولة المهنة ، كما تقضى المادة "٨٩" بعقوبات تصل الى اغلاق الوسيلة الاعلامية ، اذا سمحت لاحد الافراد الغير مقيدين بجداول النقابة او غير الحاصلين على تصريح مزاولة بممارسة النشاط الإعلامى .



وكانت إدارة قناة "القاهرة والناس"، قد رفضت تسلم قرار وقف برنامج الإعلامية بسمة وهبة "شيخ الحارة" على قناة "القاهرة والناس" لمدة شهر الصادر من المجلس الأعلى للإعلام، وأكد نائب بلجنة الإعلام، أن القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للإعلام ملزمة للجميع ولا يحق للمحطات رفضها.



وكان المجلس الأعلى للإعلام، قرر وقف برنامج الإعلامية بسمة وهبة "شيخ الحارة" على قناة "القاهرة والناس" لمدة شهر. وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، القرار على خلفية الشكاوى المقدمة ضده وضد مقدمته بسمة وهبة.



وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى التابعة للمجلس؛ عقب اجتماع للجنتي الرصد والشكاوى إن اللجنتين رصدتا في تحقيقهما بحلقات البرنامج مخالفات من بينها الحض على التمييز والكراهية والخوض في الأعراض وعدد آخر من الاتهامات.



وأوضح "شوقي"، في تصريحات عقب صدور القرار، أنها ستستكمل التحقيقات ضد البرنامج في شكاوى أخرى.



وكان دكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين قد صرح السبت الماضي بأن مجلس النقابة اتخذ قرارا بوقف بسمة وهبة مقدمة برنامج شيخ الحارة المذاع على قناة "القاهرة والناس"؛ بناءً على تقرير المرصد الإعلامى للنقابة وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة يوم ١٩ مايو التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري التى تخالف ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى.



جاء ذلك بسبب مخالفة قانون نقابة الإعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ الذى حظر ممارسة النشاط الإعلامى دون القيد بجداول النقابة او الحصول على تصريح مزاولة مهنة.



وأضاف في بيان أنها لم تقُم بتقنين وضعها مع النقابة وغير مقيدة بأى من جداول القيد بالنقابة، كما أنها لم تحصل على تصريح مزاولة المهنة وفقًا للمادتين " ٢ – ١٩ " من قانون النقابة.



من جانبه، نشرت الإعلامية بسمة وهبة مقطع فيديو من خلال حسابها الشخصى انستجرام معلقة: إنها من أجمل المرات التي أدت فيها العمرة، وأنها تشعر براحة نفسية كبيرة، مشيرة إلى أنها دعت لكل من طلب منها الدعاء، كما طلبت من متابعيها الدعاء لها.

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد قرارا حمل رقم 34 بمنع بث برنامج شيخ الحارة، الذي تقدمه بسمة وهبة على قناة "القاهرة والناس" في أي وسيلة إعلامية، أو إلكترونية، أو رقمية.ونصت المادة الثانية من القرار الذي على إنذار قناة "القاهرة والناس" الفضائية بوقف ترخيص مزاولة النشاط مؤقتا حال عدم التزامها بتنفيذ قراري المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقمي 33 و34 لسنة 2019.وكان المجلس قد أصدر قرار رقم 33 أمس، بوقف بث برنامج شيخ الحارة علي قناة القاهرة والناس لمدة شهر، بناء على توصية لجنة الشكاوى، ومطالعة الحلقة المعروضة بتاريخ 25 مايو الجاري، لكن القناة أذاعت حلقة أمس التي استضافت فيها الدكتور مصطفى الفقي مما دفع المجلس لاتخاذ قراره الجديد اليوم.حررت نقابة الإعلاميين محضرا ضد قناة القاهرة والناس الفضائية لامتناعها عن استلام قرار النقابة الخاص بوقف بسمة وهبة مقدمة برنامج " شيخ الحارة " على شاشة القناة لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامى وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة .وصرح دكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين بأن النقابة حررت محضرا بقسم شرطة ٦ أكتوبر ثالث ضد قناة القاهرة والناس الفضائية لامتناعها عن استلام قرار النقابة الخاص بوقف بسمة وهبة مقدمة برنامج " شيخ الحارة " على شاشة القناة لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامى وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة طبقًا لنص المادتين " ٢ – ١٩ " من القانون ٩٣ لسنة ٢٠١٦ الذى يحظر ممارسة النشاط الإعلامى دون القيد في جداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة.